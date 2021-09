Depuis le 14 septembre, la bibliothèque municipale de Saint-Félix-de-Valois a de nouvelles heures d’ouverture.

Dimanche — fermé

Lundi — fermé

Mardi — 8 h à 12 h et 18 h à 20 h 30

Mercredi – 8 h à 12 h, 13 h à 16 h 30 et 18 h à 20 h 30

Jeudi — 13 h à 17 h

Vendredi — 8 h à 12 h

Samedi — 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Ce nouvel horaire a été ajusté pour améliorer l’accessibilité sur les services de la bibliothèque, ainsi qu’en tenant compte du résultat des consultations effectuées dans le cadre de la rédaction de la Politique familiale, ainsi que de la mise à jour de la politique Municipalité amie des ainés (MADA). Les heures d’ouverture passent donc de 24 à 31 heures par semaine.

De plus, à compter de cette date, les prêts reviendront à la durée habituelle de 3 semaines et les frais de retard seront appliqués à nouveau.