Une nouvelle politique culturelle pour la Ville de Nicolet

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois et le conseiller municipal responsable du dossier culturel à la Ville, Denis Jutras ont lancé fièrement aujourd’hui la nouvelle politique culturelle de la Ville de Nicolet. La démarche de mise à jour avait été lancée en mars 2019 et l’on comprendra que la pandémie est venue en retarder sa diffusion.

La Ville a d’ailleurs choisi d’en faire un lancement d’envergure à la microbrasserie la Flûte à Bec (qui est d’ailleurs un diffuseur culturel du territoire) avec prestations d’artistes (Ovation Danse, Guillaume Beaulac, Philippe-Jonathan Côté, Francis Pelletier, Manu Factum) dans le respect des consignes sanitaires et en requérant le passeport vaccinal des invités présents.

« La création de ce nouvel outil de travail a généré une mobilisation exceptionnelle du milieu », a souligné la première magistrate. « La culture nous rassemble, elle est dans tout et partout et nous l’avons vu pendant la pandémie elle nous fait du bien. Vous savez comment la notion de participation citoyenne est importante pour nous et la nouvelle politique culturelle n’y fait pas exception. Les Nicolétaines et Nicolétains ont eu leur mot à dire pour inspirer le nouveau document qui nous guidera pour les dix prochaines années en matière de culture », a ajouté Mme Dubois.

Le document d’une vingtaine de pages auquel ont collaboré près de 400 personnes dresse la vision, les valeurs, les champs d’intervention et les orientations de Nicolet jusqu’en 2030.

« En plus d’adhérer aux principes du développement durable, la politique culturelle favorise l’accès à la culture pour tous les Nicolétaines et Nicolétains tout en encourageant et en soutenant la citoyenneté culturelle et le développement d’une offre de proximité », a précisé l’agente culturelle et communautaire de Nicolet, Mélanie Desmarais lors du lancement. Derrière ce nouvel outil, la ville manifeste l’intention de partager la responsabilité du développement culturel avec la communauté dans l’optique de créer, diffuser, consommer et initier des projets.

Notons enfin que la nouvelle politique s’accompagne aussi d’un plan d’action pour s’assurer qu’elle reste bien vivante.