Des activités culturelles et sportives au parc Gérald-Tellier

Les loisirs de Saint-Gabriel-de-Brandon organisent une journée sous le signe du sport et de la culture qui se déroulera le samedi 25 septembre au parc Gérald-Tellier de Saint-Gabriel-de-Brandon, situé au 1726 rue Dequoy, de 10 h 30 à 15 h.

Il y aura plusieurs activités gratuites dans le cadre des 25e Journées de la culture, dont des ateliers de danse et d’artisanat, une causerie avec l’auteur mandevillois Jacob Brûlé et une exposition de photographies de la Roulotte de Paul Buissonneau à travers le temps.

De plus, le club de soccer de Saint-Gabriel-de-Brandon fêtera la fin de sa saison estivale avec des jeux gonflables géants, des joutes amicales, une station de tatouages temporaires et une remise de médailles. Les gens sont invités à apporter leur pique-nique et à le déguster en compagnie de leur bulle familiale.

Pour conclure la journée , devenez une œuvre d’art en prenant le départ de la 6e édition de la course colorée Maski-Couleurs, à 14 h. Le trajet de 3 km dans les Sentiers Brandon sera parsemé de stations de couleurs qui surprendront les participants. Pour le Maski-Couleurs, vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets, au coût modique de 5 $ par personne de 3 ans et plus, au Bureau des loisirs, situé au 155, rue Saint-Gabriel, porte #4, à Saint-Gabriel.

Les participants devront respecter les mesures sanitaires en vigueur et montrer leur passeport vaccinal à leur arrivée sur le site.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez le service des loisirs sportifs et culturels, au (450) 835-3494 poste 8411 ou au [email protected]