Dénoncer en poésie l'importance du territoire d'ici

L’événement Territoire et Solidarité organisé samedi dernier par Québec solidaire Berthier a connu le succès, alors que plus de 150 personnes ont répondu à l’appel pour cette soirée « Slam, musique et poésie ».

Une foule bigarrée a eu la chance de voir défiler devant elle une dizaine de prestations artistiques, toutes plus engagées et authentiques les unes que les autres, et de danser sur le grand succès de Joe Bocan, « Repartir à zéro ».

Les coupes forestières intensives et ravageuses, de même que le projet minier Matawinie de Nouveau Monde Graphite, ont été dénoncés et sont demeurés en trame de fond des prestations tout au long de la soirée, tout comme l’importance de partager ce territoire harmonieusement avec les onze Nations autochtones.

La députée solidaire Catherine Dorion a brillé sur scène par son art avec un slam puissant et saisissant, abordant entre autres comme thématique le manque de temps, la culture, les batailles citoyennes pour la justice et le besoin de se connecter les unes aux autres. « Honnêtement, je n’en reviens pas. On est à Sainte-Émélie-de-L’Énergie et il y a plus de monde que dans les soirées de QS en ville », s’est exclamée la députée solidaire en faisant face à la foule une première fois.

La députée a sans contredit été charmée par son passage dans la circonscription. « Les rencontres que j’ai eu la chance de vivre pendant mon passage dans Berthier m’ont confirmé une fois de plus la force de l’art, la nécessité de ralentir le temps et de renverser le système qui nous oppresse. On nous avait promis des artistes de talent ancrés dans le territoire lanaudois. Je n’ai pas été déçue. C’était toute une soirée », a mentionné Catherine Dorion.

Pour elle, il est clair que « le mouvement solidaire est plus fort que jamais. Les gens de Lanaudière veulent protéger leur territoire et prendre soin les unes des autres, donc les idées de QS résonnent et vont chercher le cœur des habitantes de Berthier. On a une fois de plus prouvé qu’on n’est pas juste un parti des grandes villes », a-t-elle ajouté.

L’équipe de bénévoles de QS-Berthier a vécu un grand moment de joie et de fierté. « La culture dans Berthier est vivante et l’art engagé rassemble des gens de tous âges et horizons. L’ambiance était incroyable et nous sommes heureuses du travail accompli » a indiqué Amélie Drainville, porte-parole de QS-Berthier et membre du comité organisateur de l’événement.

Les performances seront dévoilées progressivement sur la page Facebook de Québec solidaire Berthier et sur la chaîne YouTube de l’association, ainsi que l’événement complet sur les ondes de CTRB-TV.