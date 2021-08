Une dizaine d'organismes et artistes de Lanaudière soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a dévoilé plus tôt cette semaine les 144 projets culturels soutenus dans le cadre de la mesure Présentation de spectacles en distanciation physique grâce à un investissement de 5,7 M$. L’un d’eux est associé au Centre culturel Desjardins de Joliette.

De retour pour un deuxième été consécutif, la mesure, dorénavant accessible aux artistes professionnels, a contribué à la réalisation de 144 projets culturels. Ainsi, 46 artistes et 98 organismes artistiques ont pu bénéficier d'une aide financière totalisant près de 6 M$, leur permettant d’explorer des modes de présentation d'œuvres devant public dans le contexte de la pandémie.

Les spectateurs ont droit autant à des lectures publiques, des concerts, des performances, des parcours déambulatoires ou toute autre forme de spectacles qui respectent les consignes de santé publique émises par le gouvernement.

« Je suis très heureuse de constater les retombées concrètes de cette mesure, qui a de nouveau connu un franc succès, et de voir l'immense talent québécois jaillir à travers ces œuvres particulièrement innovantes. Par-dessus tout, je suis convaincue que l'originalité et la détermination des créateurs permettent aux Québécois de profiter du bonheur de se laisser porter par les arts tout en respectant la distanciation physique », mentionne Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Près de 8 000 activités sont prévues à travers toutes les régions au cours de la saison estivale.

Parmi les projets s’étant démarqué, le Conseil souligne EXCENTRÉ du Centre culturel Desjardins, à Joliette, une programmation de spectacles éclatée se déployant dans plusieurs lieux de diffusion inusités dans la région de Lanaudière.

De la plage de Saint-Gabriel aux jardins de la Maison Antoine-Lacombe, chaque lieu devient un espace de représentation unique pour les artistes ainsi que pour le public.

Comme organisme soutenu dans Lanaudière, notons également le Centre culturel de Joliette, le Cirque Alphonse, la Corporation Hector-Charland, La fête au Petit Village, Série Vox Luminosa, la Société de Développement culturel de Terrebonne et le Théâtre Advienne que pourra. Émilie Brûlé et Olga Konovalova font finalement partie des artistes qui ont pu bénéficier du programme dans la région.