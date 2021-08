« Poésie à l’ombre du clocher », un événement gratuit et rassembleur bientôt à St-Norbert

Le dimanche 22 août prochain, de 14h30 à 16h, il sera possible d’écouter et discuter avec des poètes lanaudois en plein air dans la cour de l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland de St-Norbert, au bord de la rivière. L'événement « Poésie à l’ombre du clocher » est gratuit et le public est invité à apporter chaises et couvertures.

Les poètes Janie Handfield et Dominique Corneillier liront des extraits de leur dernier recueil de poésie à quatre mains intitulé Encore heureux et paru récemment aux Éditions Bouc. En première partie, la jeune poète Eruoma Ottawa-Chilton lira des poèmes qui parlent de la culture atikamekw.

Le chercheur en poésie Samuel Paré animera finalement une discussion à laquelle le public sera invité à participer, en toute simplicité.

Pour l’occasion, La tablée d’Onézime tiendra un kiosque de table champêtre à emporter et proposera pâtisseries, espressos, lattés, boissons fraîches et plateaux-apéros.

La maison d’édition lanaudoise Bouc, qui a fêté ses dix ans cette année, aura plusieurs livres de son catalogue en vente lors de l’évènement. En cas de pluie, le tout se déroulera à l’intérieur de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland.

L’activité « Poésie à l’ombre du clocher » est présentée par Culture et patrimoine St-Norbert, en collaboration avec Les Éditions Bouc. Elle est rendue possible grâce à l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité de St-Norbert.

Pour plus de détails, consultez la page Facebook de l’événement.