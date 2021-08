Un mois d’août bien rempli à Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois dévoile sa programmation estivale du mois d’août, comprenant entre autres des activités sportives, culturelles et familiales.

« Nous sommes très contents d’enfin pouvoir présenter une programmation presque normale. Venez profiter de l’été pour bouger, vous divertir et danser », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Cyclo-mardis

Le départ s’est amorcé le 3 août dernier avec le retour des cyclo-mardis. Après un premier parcours de 5 km pour se réchauffer, une deuxième de 9 km aura lieu le 10 août avec un départ de la halte cycliste Desjardins située entre la fin de l’avenue Cézanne et le Patrick Morin. Un dernier de 15 km le 17 août partira du centre Pierre-Dalcourt.

Cinéma plein air

Jeunes et moins jeunes pourront voir ou revoir le 11 août prochain Everest, le jeune yéti, à retrouver sa famille dans le film Abominable, puis le 18 août, recevez l’Appel de la forêt et participez à la ruée vers l’or du Yukon avec John Thornton et son fidèle Buck. Les projections sont présentées au parc Pierre-Dalcourt à 20 h 30.

Félix en fête

La mi-août rime avec Félix en fête. Le 21 août au parc Pierre-Dalcourt, venez rivaliser avec les meilleurs planchistes lors de la compétition de l’année. Dès 10 h, des cours et ateliers de planche à roulettes sont donnés avec Atlas Pro Shop et Québec Skateboard Camp. Aussi au programme : jeux gonflables, tournoi de pétanque, et « quelques surprises ».

Pour inscriptions aux cours et compétitions : [email protected] ou 450 889-5589 poste 7717.

Carte d’accès citoyenne

Les parcs régionaux de la Matawinie offrent une carte d’accès aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois cette année, afin de profiter d’un rabais de 50 % aux parcs de la Forêt Ouareau, des Sept Chutes et de la Chute à-Bull.

Réservez la vôtre au 450 889-5589 poste 7717 et passez la récupérer au centre Pierre-Dalcourt sur présentation de votre preuve de résidence. Quantité limitée, les cartes sont valides jusqu’au 31 décembre 2021.

Septembre actif!

Le mois de septembre est également très chargé en événements. Vendredi en musique revient en danse et en succès des années 2000 avec Boy band story le 3 septembre à 19 h sur le parvis de l’église.

Les sentiers de plein air seront quant à eux officiellement inaugurés le 12 septembre à partir de midi. Il sera également possible de rencontrer la communauté et ses organismes lors de la Rentrée Félicienne le 22 septembre 17 h au centre Pierre Dalcourt. Le livre L’odyssée de Félix le béluga sera finalement lancé le 25 septembre au centre Pierre-Dalcourt à 13 h 30 lors des Journées de la culture.

Les détails de ces événements et les modalités d’inscription seront annoncés prochainement.