Un mois d’août des plus électrisants au MAJ

Pour le dernier mois de programmation estivale au Musée d'art de Joliette (MAJ), plusieurs activités se poursuivent, dont les expositions, les jeudis 5 à 7 gratuits, ainsi que les samedis-midis électro Patio 145. Des nouveautés sont également réservées.

Les expositions en cours seront présentées jusqu'au 6 septembre prochain et les jeudis 5 à7 jusqu’au 9 septembre. Pour ce qui est des événements Patio 145, présentés en collaboration avec le Centre culturel Desjardins, ils se termineront le 14 août.

Art performance

Du 18 au 21 août, le public est invité à venir déambuler à travers Fluid Grounds, une installation performative, tracée et mise en mouvements par Benoît Lachambre.

À l’aide de techniques de taping sur le sol et les murs, les performeurs dessinent des vecteurs de mouvements, esquissant avec les spectateurs une cartographie des présences. Les traces changeantes sont modulées par les mouvements des spectateurs et soutenues par un dispositif sonore qui dynamise plusieurs variations de textures d’habitation et de mémoires dans l’installation

Deuxième volet d’un triptyque amorcé avec Lifeguard, un solo de Benoît Lachambre créé en 2016, Fluid Grounds est une production de Par B.L.eux et Sophie Corriveau en coproduction avec l’Agora de la danse, le Festival TransAmériques et Charleroi Danse.

Soirée 145

Le samedi 21 août prochain, de 19 h 30 à 2 h du matin, le MAJ vous invite à une soirée d’été pas comme les autres. Visites d’exposition insolites, performance musicale et artistique d’Annie Sama, service de bar sur l’une des plus belles terrasses en ville et de nombreux prix de présence font partie de l’événement.

Soirée 145 est organisée pour clôturer la première édition de Patio 145, une série de 8 événements électros, présentés en collaboration avec le Centre culturel Desjardins du 26 juin au 14 août.

Les gens pourront découvrir les expositions en cours grâce à des ambassadeurs d’un soir. Ces personnes ne sont pas des spécialistes du milieu de l’art; elles ont reçu une micro-formation sur les expositions en cours et elles nous livreront leur vision des œuvres et des expositions, ouvrant ainsi la discussion de façon tout à fait démocratique, chaleureuse et souvent surprenante.

Annie Sama, artiste et productrice multidisciplinaire évoluant en musique, arts visuels, danse et mode, livrera une performance donnant lieu à un aperçu de son prochain album prévu au début 2022. Sa musique est une pop qualifiable d’avant-gardiste, aux sonorités industrielles, et qui se définit par un mélange d’influences électroniques et RnB.

Plusieurs prix de présence (dont une bouteille de Champagne) seront tirés au milieu de la soirée. La valeur des prix totalise 500 $. À qui la chance?