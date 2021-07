Deux documentaires d’André Gladu sur le patrimoine vivant de Lanaudière

Le Centre régional d’animation du patrimoine oral (CRAPO), avec le soutien du ministère de la Culture, vient de mener à terme la post-production de deux documentaires du cinéaste de renom André Gladu, qui seront présentés au Festival Mémoire et Racines.

Tournés à l’origine en 2015 dans le cadre d’un projet du Centre du patrimoine vivant de Lanaudière (CPVL), les films Excusez-là! et L’autre bout du monde, d’une durée de 20 et 40 minutes respectivement, seront présentés gratuitement en avant-première, dans la portion webdiffusée du Festival Mémoire et Racines.

Précédés du film L’esprit du violon trad, également d’André Gladu, tourné au Camp de violon Trad Québec, les deux films pourront être visionnés à partir du samedi 24 juillet à 18h sur la page Facebook du festival. Ils seront disponibles pendant 24 heures.

Le court métrage Excusez-là! plongera les spectateurs au cœur d’une veillée de chanson traditionnelle du CRAPO tandis que L’autre bout du monde a été tourné dans une érablière de Mandeville, lors d’une soirée des Caresseux de bouteilles, un regroupement informel de chanteurs de la région.

Pour plus d’informations, consultez le site Web crapo.qc.ca.