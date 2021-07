Kent Nagano redirigera l’OSM au Festival de Lanaudière

Après une absence de 17 mois devant public, le chef d’orchestre Kent Nagano redirigera l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour un concert unique dans le cadre des présentations du Festival de Lanaudière.

Après seulement une vingtaine de minutes, le concert, qui se tiendra sous le toit de l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay le vendredi 16 juillet prochain, affichait complet.

L’OSM interprétera la Quatrième de Gustav Mahler, pleine des beautés poétiques et mystérieuses d'une imagination d'enfant rêvant du paradis. Pour l’occasion, la soprano Hélène Guilmette sera présente.

Le concert se terminera avec le Prélude à l'Après-midi d'un faune de Claude Debussy, présenté par Hydro-Québec.

Autres concerts de l’OSM

L’orchestre sera toujours présent le samedi 17 juillet au Festival de Lanaudière, mais cette fois-ci sous la direction de Jacques Lacombe. Sa dernière présentation au festival remonte à plus de 10 ans. Ce dernier renouera avec le public lanaudois grâce à la mythique Cinquième de Beethoven, ainsi que les Métamorphoses de Strauss.

L’OSM conclura finalement cette série de spectacles le dimanche 18 juillet avec son chœur. Le chef Andrew Megill propose un programme en version a cappella. Cet après-midi de chant choral, présenté par Tourisme Québec, revisitera des siècles de musiques avec l’amour et la nature en toile de fond. Ce concert sera disponible en webdiffusion.

Dans les parcs et espaces publics

Parallèlement à sa programmation habituelle, le Festival continue d'offrir des concerts intimes dans les magnifiques espaces verts de Lanaudière.

Cette semaine, ces événements spontanés seront le samedi 17 juillet entre 13h et 15h, au parc Riverain, derrière l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay et le dimanche, entre 14h et 15h, à la Maison et Jardins Antoine-Lacombe.

Ces concerts gratuits sont rendus possibles respectivement par la Ville de Joliette et la Ville de Saint-Charles-Borromée. Pour tout savoir des promenades musicales du Festival, consultez le lanaudiere.org/fr/concerts/promenades-musicales-dans-les-parcs/

Un plus grand public

Les plus récents assouplissements annoncés par la Santé publique du Québec permettront d'accueillir davantage de spectateurs à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, tout en assurant des mesures sanitaires rigoureuses.

Ainsi, quelques centaines de nouveaux billets sont maintenant offerts pour tous les concerts, dont plusieurs affichaient complet sous le toit depuis plusieurs jours.