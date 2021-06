Un parcours des sculptures de Jean Brillant à Joliette

Les citoyens de Joliette sont invités à déambuler à travers un tout nouveau parcours artistique jalonné de sept œuvres du sculpteur québécois Jean Brillant.

Le parcours sculptural Jean Brillant, né d’une entente quinquennale entre la Ville ainsi que le sculpteur, ainsi que le Musée d’art de Joliette, côtoie la piste cyclable bordée par la rivière L’Assomption, des parcs Louis-Querbes à Renaud, en passant par le terrain du Musée d’art.

Jean Brillant est célébré dans de nombreuses expositions canadiennes et françaises. Ce dernier réalise des sculptures d’extérieur principalement localisées en milieu urbain. Créées avec des matériaux industriels transformés, elles génèrent une réflexion sur la relation entre l’humain et son environnement.

Les visiteurs pourront donc y voir des structures érigées en symbiose avec la nature entre 2002 et 2021. Leur forme et leur positionnement symbolisent une connexion inédite et recherchée entre la nature, la sculpture et le spectateur.

De nouvelles créations hors du commun viendront également joncher la promenade au gré des années.