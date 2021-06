La musique électronique s’emparera des terrasses du Musée d’art de Joliette cet été

Le 26 juin prochain, le Musée d’art de Joliette (MAJ) et le Centre culturel Desjardins lanceront une série inédite d’événements électros sur les terrasses du MAJ. Patio 145 présentera tous les samedis de l’été des prestations créatives de DJs qui seront réalisées par des artistes de la scène électro québécoise.

Entre 13 h et 17 h tous les samedis, du 26 juin au 14 août, se succéderont aux tables tournantes les artistes Hologramme, Catherine Pogonat, Annie Sama, Anachnid, Poirier, Radwan Ghazi Moumneh, Jessica Moss et Millimetrik.

Ces derniers animeront les multiples terrasses du musée d’art, qui font d’ailleurs face à la rivière L’Assomption, avec des DJ sets créatifs électro-pop à heure fixe. Un service de bar et de restauration sera aussi accessible en tout temps pendant les événements.

« Ce projet avec le MAJ nous permet d’approcher la diffusion musicale de façon innovante et vraiment rafraichissante pour cet été de fin de pandémie qu’on s’apprête à vivre », témoigne pour sa part Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins.

L’initiative a été imaginée pour offrir aux mordus de musique une nouvelle façon de découvrir les arts visuels à travers les expositions au MAJ, tout en profitant des espaces exceptionnels qu’il propose. « Je crois intensément au foisonnement des idées qui existe quand les disciplines culturelles se rencontrent et je souhaite que le MAJ continue à se développer comme un endroit où l’on vit la culture de façon multiple et diversifiée », souligne Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du MAJ.

Plusieurs expos à découvrir

Pour toute la durée de l’été, l’artiste multidisciplinaire Annie Sama habitera les espaces publics du Musée à titre d’artiste musicale en résidence.

Les visiteurs et les visiteuses découvriront également au MAJ le travail des artistes Chloé Desjardins, Martin Désilets, Carl Trahan, Eruoma Awasish (murale) et Jean Brillant (parcours sculptural en nature), sans oublier l’exposition permanente.

Une nouvelle exposition sera aussi accessible. Celle-ci regroupe des œuvres de la collection du MAJ, peu montrées à ce jour, de Pierre Ayot, Jérôme Bouchard, William Brymner, Cozic, Rodolphe Duguay, Marcelle Ferron, Louise Gadbois, Mathieu Grenier, Betty Goodwin, John Heward, Frère Jérôme, Jean-Paul Jérôme, Lucie Laporte, Renée Lavaillante, Lisette Lemieux, Richard Mill, Roberto Pellegrinuzzi, Rita Letendre, Yannick Pouliot, Louise Robert, Michael A. Robinson, Robert Roussil, Sylvia Safdie, Eugenie Shinkle, Alan Sonfist, Françoise Sullivan, Barbara Steinman et Mariette Vermette.