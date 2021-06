Plus de 70 spectacles gratuits cet été à Joliette

La Ville de Joliette célèbre la saison estivale en grand avec sa programmation évènementielle Salut l’été!. Du 10 juin au 8 septembre, plus de 70 concerts et spectacles gratuits animés par de talentueux artistes s’empareront des rues, parcs et espaces publics.

Afin de répondre aux normes sanitaires, plusieurs évènements seront offerts sur réservation. Notons que les activités sont sujettes à changement sans préavis.

Fière d’appuyer la scène évènementielle, Joliette souhaite faire vibrer l’été des résidents et visiteurs au rythme quotidien de festivités organisées par ses partenaires. Citons notamment les Ruches d’art du Musée d’art de Joliette, le Cinéma en plein air du Festival de Lanaudière, les Dimanches Trad au parc Riverain de Lanaudière : Mémoires et Racines et les Jeudis sur la note.

Pour de plus amples renseignements sur la programmation, un évènement en particulier et l’inscription à celui-ci, référez-vous au site Web de l’organisateur ou au joliette.ca.

Fête nationale

Sous la thématique « Vivre le Québec : Tissé serré! », un spectacle pyrotechnique embrasera le ciel de la municipalité le 23 juin à 22 h. Les feux d’artifice de haute voltige seront visibles de presque partout. En raison des consignes de santé publique, le parc Louis-Querbes sera fermé à la population.