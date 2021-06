Dévoilement des festivités de la Fête nationale à Saint-Félix-de-Valois

C’est sous la thématique Vivre le Québec - Tissé serré!, comme ailleurs au Québec, que les festivités de la 187e Fête nationale se déploieront à Saint-Félix-de-Valois.

« C’est encore une année particulière pour la Fête nationale, malgré le plan de déconfinement annoncé le 18 mai. J’invite les Féliciens et les Féliciennes à décorer leur maison aux couleurs du Québec, à participer au rallye familial et à se tenir prêt pour accueillir le passage du spectacle mobile du Mixbus le 24 juin », mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Encore une fois cette année, les municipalités ont reçu la consigne de ne pas organiser d’événement de grande envergure. Il n’y aura donc pas le spectacle traditionnel avec activité, feu de joie et feu d’artifice au parc Pierre-Dalcourt. D’autres activités sont donc proposées pour profiter pleinement des célébrations en cohérence avec la thématique qui évoque la résilience, la solidarité et la force de la famille.

Un discours patriotique sera diffusé en directe sur la page Facebook de la municipalité. Une trousse pourra également être réservée avant le 18 juin afin de pavoiser sa résidence avec un drapeau, des ballons, des affiches et autres objets du genre. Pour réserver votre trousse de pavoisement, écrivez à l’adresse [email protected] en mentionnant votre nom complet, adresse civique et numéro de téléphone.

Parmi les festivités, la municipalité pourra compter sur un rallye familial du 23 juin à midi, et ce jusqu’au 24 juin 21h00. Un spectacle avec le Mixbus arpentera les rues de Saint-Félix-de-Valois le 24 juin dès 16h30.

Un Québec « Tissé serré »

« En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont devenus encore plus proches les uns des autres et leur solidarité est essentielle. C’est tissé serré que notre Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, notre peuple ne se laisse pas tomber […] De nos grands-mères qui tissaient, une duite à la fois, pour nous confectionner une jolie couverture bien chaude aux kokomis de la Nation algonquine qui fabriquaient des mocassins pour protéger les pieds des petits et grands, notre peuple a su se construire une identité propre, une identité qui nous ressemble, qui nous unit, afin de créer un grand tissage bien serré », est-il écrit dans le lancement de la thématique 2021 de la Fête nationale.