Paul Tex Lecor mis en lumière au Centre d'art Diane-Dufresne

Le Centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny, présente la plus importante rétrospective jamais consacrée à la carrière de l’artiste multidisciplinaire, Paul Tex Lecor, sous le commissariat de Robert Bernier, du 4 mai au 26 septembre prochain.

L'exposition « Paul Tex Lecor, Fils de la liberté » propose, par le biais d’œuvres d’art de différentes périodes, d’artéfacts et d’archives personnelles, une incursion dans la vie et l’œuvre de cet artiste aux multiples talents qui fut à la fois : auteur, compositeur, interprète, humoriste, pilote d’avion, grand voyageur et surtout un dessinateur et un peintre de talent.

Ardent défenseur de la langue française et de l’histoire en marche du Québec, Paul Tex Lecor pose un regard tendre et empathique sur le peuple québécois. Il le magnifie en le mettant en scène dans sa vie quotidienne et dans ses espaces géographiques plus grands que nature.

« Nous sommes très fiers d’offrir, aux Repentignoises et Repentignois, une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir l’un de nos plus grands artistes québécois. Cette rétrospective est une façon pour nous, de rendre hommage à un Lanaudois d’exception et à reconnaître son talent indéniable », a souligné Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.

Les horaires sont les suivants :

- Mardi au vendredi : 13 h à 17 h

- Samedi et dimanche : 10 h à 17 h