Une agence de spectacles pour représenter les artistes lanaudois

Parallèlement à ses activités de conception Web et de publicité Facebook avec Dadgad Communications numériques, Patrice Jetté vient de mettre sur pied Dadgad Musique, une agence de spectacles 100 % lanaudoise.

« J’évolue dans le milieu des communications et du spectacle depuis plus de 20 ans. Il était pour moi tout à fait naturel de mettre sur pied mon agence de spectacles », a expliqué Patrice Jetté, président de Dadgad Musique. « Il y a plusieurs musiciens et chanteurs de talent dans Lanaudière et mon objectif est de les faire connaître au plus grand nombre de diffuseurs possible. »

Patrice Jetté possède une longue feuille de route dans le milieu culturel. Ex-gérant des formations de musique trad La Volée d’Castors et De Temps Antan, il a entre autres par le passé occupé le poste de responsable des communications du Centre culturel de Joliette et de directeur des communications et du développement culturel de la Ville de Saint-Gabriel.

Ayant siégé pendant quelques années sur le conseil d’administration du festival Mémoire et Racines, Patrice Jetté est désormais président et directeur général du Festitrad, un festival intérieur de musique trad qui se déroule à Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière lors du long week-end de la fête des Patriotes.

Dadgad Musique représente les formations Les Campagnards, Hommage aux aînés, Baqqhus, Sainte-Cécile et Rock Patente, de même que les chansonniers Benoit Arcand et le duo On s'tanne pas.

Ayant aussi comme objectif d’offrir aux diffuseurs un service clé en main, Dadgad Musique et Dadgad Communications numériques allient leurs expertises afin de proposer les services de sonorisation, de diffusion en ligne et de promotion des événements.

« Si une municipalité ou un festival désire organiser un spectacle en ligne, nous avons tous les outils pour le faire : les artistes, les équipements techniques, les techniciens, les locaux, les caméras, la plateforme de diffusion et la billetterie en ligne. Lors de notre plus récent spectacle en ligne, nous avons vendu près de 600 billets », a-t-il ajouté.

Pour de plus amples détails sur Dadgad Musique, visitez le site Web ou encore la page Facebook de l’agence.