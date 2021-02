Centre d’art Diane-Dufresne présente deux nouvelles expositions

Le Centre d’art Diane-Dufresne a annoncé sa réouverture au public. Ainsi, jusqu'au 3 avril 2021, deux expositions sont à l’honneur. Points de vue par François Renaud et Dans les yeux de ma soeur de Carole Dufresne.

Point de vue est une collection en évolution sous le commissariat de François Renaud, qui met en scène l’étonnante collection d’œuvres d’art de la Ville de Repentigny.

Dans les yeux de ma sœur est une collaboration entre Carole Dufresne et le commissaire Richard Langevin, qui propose une incursion inédite dans les coulisses du tournage du dernier vidéoclip de la chanson Comme un damné, interprétée par sa sœur Diane Dufresne.

Une collection d’œuvres d’art municipale qui se révèle au public

Le conservateur de la collection et commissaire de l’exposition, François Renaud, propose aux visiteurs un corpus d’œuvres d’art unique qui souligne le parcours et la diversité du talent d’artistes professionnels régionaux, nationaux et internationaux qui excellent dans diverses disciplines : dessin, gravure, peinture, sculpture et photographie.

Découvrez les œuvres, entre autres, d’Alexandra Bastien, Maryse Chevrette, Ani Müller, Caroline Bouchard, Diane Dufresne, Louis Bouvier, Jean-Paul Mousseau, Marcelle Ferron, Louis-Philippe Hébert, Paolo Conte, Marc Séguin, Jean-Pierre Tanguy, Zïlon et une collection exclusive d’œuvres sur papier de la Chine.

Mettre en scène l’invisible

Le tour de force du commissaire Richard Langevin est d’avoir coordonné et mis en scène une sélection de photographies qui suggère et dévoile en partie le processus créateur auquel le public a rarement accès. Ces photographies magnifient le talent de Diane Dufresne et aussi de ses invités, l’artiste multidisciplinaire Armand Vaillancourt et Célestin Boutin, danseur soliste aux Grands Ballets Canadiens.

Regards croisés

Madame Dufresne a invité sa sœur sur le plateau de tournage du vidéoclip de la chanson Comme un damné, sur les mots et la musique de Cyril Mokaiesh.

« La Ville de Repentigny est fière de présenter, sous un même toit, deux expositions complémentaires. Les amateurs d’art et les excursionnistes sont invités à découvrir cette impressionnante exposition mettant en lumière des œuvres de grands noms aux pratiques artistiques hautement diversifiées et aussi à découvrir plus d’une vingtaine de photographies, entre ombre et lumière de Diane Dufresne, captées par l’objectif de sa sœur Carole », a souligné Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.