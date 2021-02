François-Félix Roy a remporté la finale locale de Cégeps en spectacle

François-Félix Roy a gagné la finale locale de Cégeps en spectacle à Joliette le 27 janvier dernier.

L’étudiant en Techniques professionnelles de musique et chanson a présenté un numéro de musique traditionnelle qui lui a valu la première place, une bourse de 300 $ offerte par la direction du Cégep à Joliette ainsi que le Prix de la Chasse-Galerie, lui permettant de faire une captation professionnelle au Café culturel de la Chasse-galerie.

Sa performance lui donne également la chance de représenter le Cégep à Joliette lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle.

Le trio Les apparences (Camille Grenier, Myriam Clermont et Shawn de Leemans) s’est mérité la 2e place, une bourse de 200 $ du Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep Joliette Lanaudière (REECJL) ainsi qu’une bourse de 150 $ offerte par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière pour la qualité des textes.

La 3e position a été décernée à Shawn de Leemans et ses bourdons (Shawn de Leemans, Tommy Clouâtre-Trottier, Danik Labrie et Victor Renaud), remportant ainsi une bourse de 100 $ offerte par les Caisses Desjardins de Joliette ainsi qu’une captation professionnelle au Café culturel de la Chasse-Galerie.

Devant l’impossibilité de faire un spectacle devant public ou même de filmer les prestations sur scène, l’organisation a dû trouver des alternatives.

« Le but premier de cet événement est de mettre en lumière le talent de nos jeunes, de leur permettre de créer une œuvre artistique, de la travailler et de la présenter à un public. On peut donc dire mission accomplie, puisque les participants et le public furent ravis du résultat final », a expliqué Simon Champagne, conseiller à la Vie étudiante et coordonnateur de l’événement. « Les juges ont été surpris et impressionnés par la qualité des vidéos présentées, et avec raison, car les participants ont fait preuve d’une grande créativité dans la présentation de leur numéro », a-t-il ajouté avec fierté.