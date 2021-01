Rawdon présente la 5e édition du Grand frisson

C'est à travers une série de spectacles musicaux présentés en direct sur Facebook que les Rawdonnois pourront finalement se dire : Samedi de rester à la maison. Le Grand Frisson, version revisitée, est aussi de retour pour une 5e édition.

Samedi de rester à la maison!

Dès demain, le 23 janvier et pour 4 semaines, les usagers de Facebook sont invités à se connecter à la page officielle de la municipalité de Rawdon, les samedis dès 18h pour voir et entendre les artistes suivants :

- 23 janvier : Annie Martin & The Greenwoods and the Grass

- 30 janvier : The Selby's band

- 6 février : Emmanuelle Boucher

- 13 février : Jozzy – exceptionnellement, il sera préenregistré

Le Grand Frisson

Pour la 5e édition du Grand Frisson, des activités qui respectent les mesures sanitaires.

Ainsi, demain à 16 h

Les Petites Tounes en virtuel avec Claude Samson et Carlos Vergara.

30 janvier au 19 février

Défi Château de neige. Inscriptions jusqu’au 25 janvier (600 $ en prix).

À compter du 30 janvier

Rallye Bottine. Faites les deux trajets en bulle familiale!

Consultez tous les détails et trajets des activités sur le site Internet de la municipalité.