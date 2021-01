Réouverture de la bibliothèque de Saint-Paul

La municipalité de Saint-Paul a annoncé la réouverture de sa bibliothèque municipale.

Initialement prévue pour le mois de septembre et retardée en raison entre autres de la pandémie, c’est le 19 janvier qu’a enfin eu lieu la reprise du service aux abonnés dans le nouvel espace situé dans l’ancien local de la Caisse Desjardins au 790 boulevard de l’Industrie.

Plus grand, plus lumineux et plus fonctionnel, nul doute que cet endroit deviendra un incontournable à Saint-Paul en raison du grand nombre de livres qu’on y trouve, des équipements informatiques mis à la disposition des citoyens, de la salle d’animation Desjardins et des nombreuses activités culturelles qui s’y tiendront.

En raison de la pandémie, la bibliothèque de Saint-Paul offre un service de prêts sans contact.

Par courriel, par téléphone ou en ligne via le site www.biblietcie.ca les abonnés doivent obligatoirement réserver leurs livres avant de se présenter à la bibliothèque au moment convenu.

Quant aux retours des livres, ils se feront uniquement par la chute à livres située dans le hall d’entrée de la bibliothèque, à côté des guichets.

Tous les autres services (abonnement, modifications au dossier, informations) doivent se faire par courriel au [email protected] ou par téléphone au (450) 759-4040 poste 333.