Prix du patrimoine : votez pour votre coup de cœur !

À l’occasion de la 5ème édition des Prix du patrimoine, la Ville de Joliette appelle ses citoyens à voter parmi six édifices de la catégorie coup de cœur du concours, qui s’inscrit dans la volonté de la Ville de féliciter la contribution notable des citoyens à la sauvegarde, la pérennité et le rayonnement de son prestigieux bagage patrimonial.

D’ici le vendredi 22 janvier, les citoyens sont invités à choisir leur candidature favorite, parmi les six finalistes déterminés au préalable par un comité formé d’un élu et de représentants du milieu du patrimoine matériel et immatériel. Ce même comité a également sélectionné deux lauréats respectivement dans les catégories « Rénovation et restauration » et « Conservation, préservation et mise en valeur ».

Tous les gagnants seront annoncés au printemps.

Le vote coup de cœur est accessible depuis le site internet de la ville. En votant, vous courez la chance de remporter l’un des quatre chèques-cadeaux échangeables chez tous les commerçants du centre-ville. Un vote par adresse courriel, par jour, sera comptabilisé.

Compte tenu de la pandémie, les participants sont priés d’apprécier les différentes candidatures seulement en ligne en ne se rendant donc pas aux lieux physiques.

Le lauréat de cette catégorie sera élu parmi ces six finalistes :

- 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord

- 258 à 260, rue Sainte-Angélique Sud

- 770, rue Monseigneur Forbes

- 569 à 571, rue Archambault

- 768, boulevard Manseau

- 844 à 846, boulevard Manseau