L’Ensemble vocal Vox Luminosa présente « Noël magnifique » en mode virtuel

Face à la persistance de la pandémie et à la suite de l’annulation récente des rassemblements des fêtes par la Santé publique, l’Ensemble vocal Vox Luminosa présentera cette année, à la population lanaudoise et aux membres de la FADOQ, un concert de Noël en mode virtuel.

Enregistré en haute définition par Rogers Ottawa en décembre 2018, ce concert intitulé « Noël magnifique » réunit 14 choristes professionnels, l’organiste et claviériste Jacques Giroux, la jeune violoniste Roxanne Sicard ainsi que de la soprano Raphaëlle Paquette, le tout sous la direction de Claudel Callender.

Ce prestigieux concert a été présenté à deux reprises durant la période des fêtes en 2018 soit en l’église Précieux-Sang de Repentigny et en l’église Saint-Joseph d’Orléans du diocèse d’Ottawa, dans le cadre d’une campagne de levée de fonds pour la restauration de cette église patrimoniale francophone de l’Est ontarien.

Au programme, un florilège des airs de Noël de la période baroque à nos jours. Aux extraits d’œuvres de J.S Bach, Francesco Durante à la Berceuse du début de la colonie de Gilles Vigneault en passant par «Ave Maria» de Bach-Gounod et «Gesu Bambino» de Petro Yon, s’ajouteront «Noël à Jérusalem» d’Enrico Macias et «Minuit chrétien» d’Adolphe Adam. Aussi, des œuvres originales de David Foster, John Rutter, Karl Jenkins, John Williams ainsi que de Claudel Callender, chef d’orchestre et fondateur de l’ensemble Vox Luminosa.

Tous ont accès à ce concert via le site Web de Vox Luminosa du 14 et le 31 décembre 2020 au voxluminosa.ca.

Bien que ce concert soit offert gratuitement, Vox Luminosa accepte toute contribution volontaire. De plus, le nom des donateurs de 100 $ et plus apparaîtra sur le site Web de l’ensemble lors de la saison prochaine, à moins d’indication contraire des donateurs.

Vox Luminosa émet un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 25$ et plus.