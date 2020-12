Deux concerts virtuels pour les étudiants en musique du Cégep à Joliette

Le département de musique du Cégep à Joliette prépare deux concerts virtuels pour mettre en lumière les efforts et le talent de ses étudiants et étudiantes.

Le spectacle des ensembles jazz-pop aura lieu le lundi 14 décembre à 19 h 30 et celui des ensembles de musique traditionnelle aura lieu le mardi 15 décembre à 19 h 30.

Les deux événements seront diffusés sur la page Facebook du département de musique du Cégep à Joliette.

« On a trouvé un moyen de se renouveler dans le contexte actuel afin de permettre à nos étudiants et étudiantes de performer devant un public. Les spectacles de fin de session sont des moments très attendus et significatifs pour eux. On ne voulait pas qu’ils passent à côté de cela », a expliqué Martin Marcotte, un des coordonnateurs du département.