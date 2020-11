Une campagne de sociofinancement pour la Fondation du Musée d’art de Joliette

La Fondation du Musée d’art de Joliette (FMAJ) invite la population à participer à une campagne de sociofinancement dans le cadre de laquelle tous les dons seront exceptionnellement triplés.

L’objectif de cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 3 décembre inclusivement, est de soutenir des projets éducatifs pour les jeunes de 15 à 29 ans.

Dans le contexte de la pandémie et de l'école à distance, les 15 à 29 ans souffrent davantage d’isolement.

En tant qu’acteur communautaire impliqué dans sa collectivité, le MAJ souhaite jouer son rôle de moteur culturel et continuer de proposer des occasions de rencontres significatives aux 15-29 ans, et ce, grâce à trois projets mobilisateurs.

« C'est le moment où jamais de donner à la Fondation du Musée d’art de Joliette, a annoncé d’emblée Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du MAJ et directeur de la philanthropie de la FMAJ. Chaque don compte ! Et on a travaillé fort pour aller chercher des ententes qui nous permettent de tripler chacun des dons que nous recevrons, ce qui est tout à fait exceptionnel ! L’équipe du MAJ a lancé trois projets qui visent la participation citoyenne cette année, en plein contexte de pandémie. Mais là, on a besoin de soutien pour continuer à les opérer et à les développer. Notre mission de diffuser du contenu culturel de qualité nous apparaît plus pertinente que jamais en ces temps de confinement. »

Grâce au programme de financement additionnel du Fonds Mille et UN pour la jeunesse COVID-19 propulsé par le gouvernement du Québec, ainsi qu'à un appariement supplémentaire de l'un des mécènes du musée, tous les dons reçus dans le cadre de cette campagne seront triplés.