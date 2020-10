Le groupe rock lanaudois Les Monsieurs sort son 2e album Crise de coeur

Après avoir gagné la première place du Combat des bands Octane 7.0 en 2017, participé en 2018 à la finale du Cabaret Festif de la Relève à Baie-Saint-Paul et à la demi-finale du concours du Festival international de la chanson de Granby, le groupe de musique rock lanaudois Les Monsieurs annonce la sortie d’un deuxième album, Crise de cœur, ce vendredi 23 octobre.

Ayant collaboré avec Dany Placard à la réalisation de leur premier album homonyme, le groupe renouvèle la collaboration avec Placard sur ce deuxième opus qui offre 11 pièces entrecoupées de courtes narrations livrées par l’animateur de radio d’expérience Louis-Chopin Laurent (Voix tropicales, CISM).

Pour cet album, on demeure dans un univers rock assumé alliant fuzz décapants et parole engagée, mais on s’aventure également dans un univers aux accents plus folks et intimistes.

« On y aborde les thèmes de l’amour, de la solitude et de la résilience en alternant entre le portrait émotif entourant le deuil amoureux et la difficulté de l’inscription de l’individu dans un projet et un tout collectif en ces temps de dérives néolibérales et de crise environnementale », décrit le groupe.

La rentrée montréalaise de l’album aura lieu au bar-spectacle montréalais Le Verre Bouteille (2112, Mont-Royal Est) le 10 novembre prochain. L’album sera disponible sur les principales plateformes numériques et dans les grands magasins dès sa sortie, le 23 octobre.

» Plusieurs dates de spectacles au Québec pour l’année à suivre sont prévues si possible. Les détails, les lieux et les dates suivront.