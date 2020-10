Au Crapo cette semaine: un film français et le guitariste Adam Karch

Le Ciné-BLABLA reprend du service cette semaine avec une programmation sur deux jours.

Ce mercredi 21 octobre à 19h15, le cinéma présente le magnifique film « Portrait de la jeune fille en feu » de la réalisatrice française Céline Sciamma, suivi du virtuose de la guitare « fingerstyle » Adam Karchà compter de 20h le samedi 24 octobre.

Le synopsis du film de Céline Sciamma est le suivant: 1770. La jeune peintre Marianne débarque sur une île bretonne pour faire le portrait d’Héloïse. Toujours peinée par le mystérieux décès de sa soeur, cette dernière vient de quitter le couvent et elle doit bientôt se marier avec un noble milanais. N’acceptant pas son destin, elle refuse que quiconque la peigne. En guise de compagne de promenade, Marianne devra l’observer

en secret et reproduire de mémoire les traits de son visage. Les jours passent et les deux femmes se rapprochent, nouant une profonde complicité qui réduit leur solitude comme peau de chagrin.

» L’entrée est de 10$ pour les personnes seules et de 8$ pour les personnes en bulles de 2 et +. Tous les billets sont vendus à l’avance, par téléphone au 450-886-1515.

Un guitariste au CRAPO samedi 24 octobre

Le samedi 24 octobre, le virtuose de la guitare « fingerstyle » Adam Karch est en spectacle au CRAPO à compter de 20h. Adam Karch incarne le savant mélange de blues et de compositions de style Americana digne des meilleurs songwriters de l’Amérique.

En spectacle il mélange avec bonheur les compositions originales et les reprises de classiques du répertoire Blues et du Rock américain. Dès l’âge de 15 ans, il s’est produit fréquemment en spectacle et gagne une expérience inestimable, ce qui lui permettra à 18 ans d’accompagner Jeff Healey en Allemagne.

Épaté par le jeu et la voix du musicien, le légendaire musicien canadien Walter Rossi a produit son premier album, Crossroads Diaries paru en 2002.

» Les billets sont en vente au coût de 25$ sur lepointdevente.com et une vingtaine de places seulement sont disponibles, avec les mesures de distanciation physiques en place.

Le CRAPO est situé au 180, rue Sainte-Louise, à Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.