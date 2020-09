Musée d’art de Joliette: Julie Alary Lavallée nommée conservatrice des collections

Julie Alary Lavallée travaillle activement dans le milieu des arts visuels depuis une dizaine d’années. Coordonnatrice générale du Studio XX (rebaptisé Ada X) jusqu’à tout récemment, Julie Alary Lavallée cumule une expérience en commissariat, en gestion de projets, en recherche et en communication.

Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en arts visuels à l’Université Concordia. Elle poursuit actuellement des études doctorales en histoire de l’art à l'Université Concordia dans le champ des études sur l'histoire des expositions.



« En plus d’avoir un riche bagage en recherche dans le domaine des arts visuels, Julie Alary Lavallée est une gestionnaire efficace. Son expérience comme commissaire indépendante et en tant qu'experte régionale auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture seront des atouts pour notre équipe. J’apprécie également que ses champs de recherche couvrent ce qui se fait à l’international, en Asie, en particulier », souligne Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du MAJ.



Les recherches de Julie Alary Lavallée portent sur les expositions collectives nationales, prenant pour étude de cas de grandes manifestations internationales d’art contemporain de l’Inde. Polyglotte, commissaire indépendante et autrice, elle siège au conseil d'administration d'AICA Canada (Association internationale des critiques d'art).