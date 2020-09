Festival de Lanaudière: les "Notes d'automne" ne sont pas loin

Ce soir débute à guichet fermé la version automnale du Festival de Lanaudière avec l'Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. Samedi, Les Violons du Roy visitent de grands classiques de l'époque baroque, puis dimanche, le grand virtuose, le violoniste James Ehnes revient pour la première fois au Festival depuis 2013. Le 25 septembre, le programme prend un autre tour avec "Notes d'automne".

Le Festival de Lanaudière convie de grands artistes canadiens qui rayonnent mondialement pour clore son événement "Notes d'automne" à la Cathédrale de Joliette, du 25 au 27 septembre.

Marc-André Hamelin en récital

On ne présente plus Marc-André Hamelin, tant les superlatifs les plus extravagants semblent incapables de rendre justice à sa technique, à son talent. Son premier concert depuis mars dernier, c'est au public de Lanaudière qu'il le réserve.

Voici le programme du 25 septembre , dès 20 h:

- Georges Enesco

Choral et Carillon nocturne, op. 18 nos 6 et 7

- Nikolaï Medtner

Deux contes, op.20,

Sonate Reminiscenza, op.38 no 1

- Franz Schubert

Sonate en la majeur, D. 959

Adrianne Pieczonka: irrésistible beauté

Adrianne Pieczonka compte parmi les toutes plus grandes voix de la planète, célébrée autant à Salzbourg qu'à Bayreuth, Vienne ou Munich pour ses aigus d'argent et l'élégance de son phrasé. Interprète par excellence de Wagner et Strauss, la grande soprano canadienne Adrianne Pieczonka fait ses débuts au Festival, expertement secondée par le pianiste Michael McMahon.

Le programme du 26 septembre dès 20 h:

- Franz Schubert

An Sylvia, D. 891

Im Frühling, D. 882

Der Rosenband, D. 280

Lied der Mignon III, D. 877

Erlkönig, D. 328

- Richard Wagner

Wesendonck-Lieder

- Francis Poulenc

La Courte Paille, FP 178

- Richard Strauss

Einerlei

Die Nacht

Ich trage meine Minne

Zueignung