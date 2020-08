À Saint-Félix-de-Valois, la bibliothèque rouvre ses portes

Cette semaine, l’accès aux collections est à nouveau possible à la bibliothèque municipale de Saint-Félix-de-Valois.

Afin de respecter les consignes de la santé publique et pour maintenir l’accès aux services, la Ville demande de bien vouloir déposer les retours dans la chute à livres avant de faire son entrée; de porter un masque en tout temps à l'intérieur; de désinfecter ses mains dès l'entrée; de respecter les marques au sol pour l'attente et la circulation et de respecter la distanciation avec les usagers et le personnel.

Pour répondre aux consignes de la santé publique sur la distanciation sociale et assurer la sécurité des utilisateurs, un maximum de 12 personnes seront permises dans la bibliothèque excluant le personnel.

Il est toujours possible de faire des réservations de livres en ligne ou par téléphone afin de récupérer les emprunts rapidement et d’emprunter jusqu’à 10 livres durant six semaines par abonné. Un horaire réduit par rapport à l’horaire régulier permet au personnel de préparer les commandes, assurer une quarantaine de documents et assurer la désinfection des lieux.

Voici l'horaire désormais applicable :

- Lundi de 18 h à 20 h 30;

- Mardi de 9 h à 12 h;

- Mercredi de 9 h à 12 h;

- Jeudi de 13 h à 16 h;

L'entrée à l'intérieur de la bibliothèque ne sera pas possible si quelqu'un éprouve des symptômes de la COVID-19, a été en contact avec quelqu'un atteint de la COVID-19, ou a voyagé hors du pays au cours des 14 derniers jours.