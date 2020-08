Le Festival de Lanaudière, plus connecté que jamais

La première édition du Festival de Lanaudière « connecté », qui avait lieu du 10 juillet au 9 août, a reçu une réponse très positive du public avec plus de 54 482 visionnements.

Cette première formule virtuelle présentait quatorze grands concerts tirés des archives vidéo du Festival et de la Société Radio-Canada, ainsi qu'un récital exclusif du pianiste Charles Richard-Hamelin et quatre films mettant de l'avant l'aspect musical.

« Les dernières semaines ont été chargées d'émotion, et la réponse du public et de la communauté va au-delà de nos espérances. Même si rien ne remplace le concert "en vrai", ces diffusions nous ont permis d'aller à la rencontre des gens partout au Québec et dans le monde, et leur faire revivre de grands moments du Festival. C'est une expérience merveilleuse », a soutenu Renaud Loranger, directeur artistique du Festival.