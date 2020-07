La Maison Rosalie-Cadron présentent « Les savoir-faire prennent l'air »

La Maison Rosalie-Cadron offrira cet été, grâce à un partenariat avec la Caisse Desjardins de d’Autray, une série de quatre démonstrations extérieures de savoir-faire anciens intitulée Les savoir-faire prennent l’air.

Habituée à proposer une programmation riche d’ateliers, de conférences et d’événements où les savoir-faire anciens sont en vedette, la Maison Rosalie-Cadron a dû faire preuve d’ingéniosité cette année. En effet, afin de concilier le désir de tenir des activités et le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, il a été décidé d’organiser des démonstrations extérieures, animées par des passionnés de leur savoir-faire.

« La Caisse Desjardins de D'Autray est heureuse de soutenir de multiples initiatives du secteur culturel, dont la dynamique Maison Rosalie-Cadron! », de déclarer Sandra Beauchamp, conseillère en communications.

Voici l’horaire des différentes démonstrations :

Dimanche 26 juillet, 14h : Lessive et shampoing maison

Dimanche 22 août, 14h : L’apiculture démystifiée

Dimanche 30 août, 14h : La teinture végétale

Samedi 12 septembre, 14h : Une pharmacie dans son jardin

Les démonstrations se tiendront à l’extérieur sous un chapiteau où distanciation sociale sera respectée. «Il était primordial pour nous de proposer des activités dans un contexte sécuritaire pour tous», de préciser la directrice générale, Sophie Lemercier. Le tarif pour assister à ces démonstrations est de 5$ et il est obligatoire de réserver sa place en avance, car elles sont limitées, en téléphonant au 450 586-2727.

On peut visiter la Maison Rosalie-Cadron gratuitement cet été du mercredi au dimanche de 10h à 17h, avec une pause de 12h à 13h.