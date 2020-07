« Festival de Lanaudière connecté » : Une réponse très positive du public

Le Festival de Lanaudière en mode « connecté » compte plus de 16 000 visionnements au cours de ses deux premiers week-ends. Six concerts tirés d'archives ayant marqué les 42 années de vie du Festival ont été présentés jusqu'à maintenant et les inscriptions continuent d'augmenter pour la suite de l'événement.

« Il s'agit d'une réponse forte et positive témoignant de l'amour de la musique classique, la joie de revoir de grands moments et l'ambiance du plus grand festival de musique classique au Canada », mentionne le directeur artistique Renaud Loranger.

Concerts du troisième week-end

Du 24 au 26 juillet, les concerts se poursuivent avec une soirée marquant le centenaire du compositeur Serguei Prokofiev, la Symphonie no2 de Gustav Mahler par Kent Nagano et l'OSM, ainsi qu'un concert mythique avec la soprano Gwyneth Jones.

Pierre et le Loup de Prokofiev

Le vendredi 24 juillet, à 19h30, le Festival propose le conte pour enfants Pierre et le Loup de Serguei Prokofiev, avec l'Orchestre Métropolitain, alors dirigé par Agnès Grosmann. Kim Yaroshevskaya assure la narration de cet incontournable conte, pour petits et grands. Ce concert marquant le centenaire du compositeur a été diffusé dans le cadre de l'émission Les Beaux Dimanches de Radio-Canada le 28 juillet 1991.

Kent Nagano dirige Mahler

Le samedi 25 juillet, à 19h30, les amateurs de musique plongent dans les archives du Festival : Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal déploient toute leur puissance dans une œuvre profondément humaniste, la Symphonie no2 de Gustav Mahler, dite « Résurrection ». Le concert a été présenté le 9 août 2014.

Gwyneth Jones en concert

Le dimanche 26 juillet, à 15h30, le concert mythique de la soprano Gwyneth Jones et de l'Orchestre symphonique de Québec à l'Église Saint-Jacques de Montcalm est proposé aux festivaliers. Au programme : des oeuvres de Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Franz Lehár et Andrew Lloyd Webber. Le concert du 23 août 1988 a été retransmis à l'émission Les Beaux Dimanches de Radio-Canada.

Connecté cet été

Le Festival de Lanaudière offre sa première édition virtuelle du 10 juillet au 9 août : quinze grands concerts tirés des archives vidéo du Festival et de la Société Radio-Canada sont diffusés et accessibles gratuitement les vendredis, samedis et dimanches, sur le site lanaudiere.org et via les réseaux sociaux. En complément de programme, quatre films à composante musicale, Ballerina, Le Soliste, Les Choristes et Amadeus sont diffusés les mardis à 20 h. Pour plus de détails, consultez www.lanaudiere.org.

À propos du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière, fondé en 1978, est le plus important festival de musique classique au Canada. Il est également membre du Regroupement des événements majeurs internationaux. D'année en année, il enregistre plus de 50 000 participants pour l'ensemble de ses activités. Sa programmation est accessible et composée de grands artistes de réputation internationale. La scène principale du Festival est l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette dont la capacité est de 2000 sièges sous un toit et 5000 places sur la pelouse.

Le Festival tient à remercier son commanditaire présentateur Hydro-Québec, ainsi que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Desjardins et la Ville de Joliette.