Les temps forts de la 2e semaine du Festival de Lanaudière promettent

Faut-il le rappeler, le Festival de Lanaudière en mode « connecté » commence ce soir, à 19h30 ! La programmation des deux prochaines semaines promet bien des choses. Justement, voici un coup d'oeil sur la seconde, où le festival convie le public à revivre de grands moments de son histoire : son 25e anniversaire, les débuts de l'étoile montante Yannick Nézet-Séguin et le passage remarqué de l'orchestre allemand Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

La Symphonie des Mille

Le vendredi 17 juillet, à 19h30, le Festival propose le concert ayant marqué son 25e anniversaire : la Symphonie no 8 de Gustav Mahler, dite « Symphonie des Mille ».

L'Orchestre symphonique de Montréal, le chef Eliahu Inbal, huit chanteurs solistes, chœurs mixtes et chœur d'enfants (plus de 400 interprètes sur scène!) offrirent ce concert le 28 juin 2002. La captation de ce moment mémorable a été diffusée pour la première fois dans le cadre de l'émission L'été de la musique de Radio-Canada.

All That Jazz !

Le samedi 18 juillet, à 19h30, on retrouve Yannick Nézet-Séguin, alors âgé de 28 ans, dirigeant l'Orchestre Métropolitain en compagnie de la pianiste Lorraine Desmarais et son trio, dans un programme jazz de haut vol comprenant des œuvres de Leonard Bernstein, George Gershwin, Lorraine Desmarais et Duke Ellington. Présenté le 25 juin 2003, ce concert a été retransmis dans le cadre de l'émission L'été de la musique de Radio-Canada.

Brahms par Paavo Järvi (I)

Le dimanche 19 juillet, à 15h30, le Festival invite à découvrir un document d'archives totalement inédit! Au programme : le prestigieux orchestre de chambre allemand Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et son directeur musical, Paavo Järvi, dans une version transcendante et inspirée de la Symphonie no 1 de Johannes Brahms. Tiré des archives du Festival, ce concert a eu lieu le 3 août 2014.

