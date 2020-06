Le plus rapide, le plus fort… une invitation estivale disponible dans deux musées de Lanaudière!

Cet été, dans Lanaudière, découvrez deux musées… et deux personnages uniques qui ont marqué l’histoire de la région et du monde entier. Le plus rapide : Gilles Villeneuve. Le plus fort : Louis Cyr. Un rendez-vous historique attend les habitants comme les visiteurs de Lanaudière, entre fleuve et montagnes, à l'initiative du musée Gilles-Villeneuve et de la Maison Louis-Cyr.

Au sud, un arrêt aux puits s’impose à Berthierville, en bordure du Saint-Laurent et des magnifiques îles de Berthier. Le musée Gilles-Villeneuve accueille annuellement des visiteurs d’une trentaine de pays. Cet été, ces visiteurs étrangers… vous laissent toute la place. Profitez-en pour découvrir ou revoir le musée et son impressionnante collection : voitures de course, trophées du champion, photos d’archives, films, simulateur… et bien plus!

Partagez cette passion qui animait Gilles Villeneuve, de Berthierville aux plus prestigieuses pistes de course de la planète.

Dans les montagnes au nord de la région, la Maison Louis-Cyr vous attend à Saint-Jean-de-Matha. Faites connaissance avec ce personnage qui a marqué le monde entier par ses exploits, mais également pas son tempérament avant-gardiste et généreux.

Découvrez son enfance, son ascension, ses prouesses, ses records ainsi que sa vie au cirque. Le musée se situe dans une maison ayant réellement appartenu à Louis Cyr! Une maison complètement restaurée afin de lui conférer un cachet de l’époque.

Le forfait "Gilles Villeneuve – Louis Cyr : le plus rapide – le plus fort" en vente dès maintenant permet d’économiser 20% sur le tarif régulier d’une entrée à ces deux musées lanaudois.

Le musée Gilles-Villeneuve est situé au 960 avenue Gilles-Villeneuve, à Berthierville. Pour obtenir davantage d'informations, contactez le 450-836-2714 / [email protected] / museegillesvilleneuve.com.

La Maison Louis-Cyr a pignon sur rue au 215 rue Sainte-Louise, à Saint-Jean-de-Matha. Plus d'informations ont accessibles au 450-886-1666 / [email protected] / maisonlouiscyr.com.

Source : Alain Bellehumeur, pdg musée Gilles-Villeneuve / 450-836-2714

Benoit Gagnon, directeur, Maison Louis-Cyr / 450-886-1666