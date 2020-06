Culture Lanaudière déménage!

L’équipe de Culture Lanaudière a annoncé qu’elle intégrera un nouveau bureau dès la mi-juillet. L’organisme sera désormais situé au 306, rue Beaudry Nord, à Joliette, dans une construction neuve.

Suite aux derniers mois, qui ont durement affecté le milieu culturel et artistique, Culture Lanaudière n’a pas pris de repos et s’est affairé à répondre aux besoins de ses membres pour les soutenir durant cette crise et le processus de relance.

Beaucoup de travail reste à faire, mais l’équipe se dit «impatiente» de revoir les citoyens qui la suivent pour de nouveaux projets, des formations adaptées et un appui au développement numérique.

Un nouveau chapitre qui commence Culture Lanaudière voit d’un œil positif les changements à venir. Les citoyens pourront bientôt visiter l’équipe et leur nouveau local en respectant les mesures conseillées par la santé publique.