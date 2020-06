Xavier Roy nommé directeur général du Festival de Lanaudière

Le conseil d'administration du Festival de Lanaudière a annoncé cette semaine la nomination de Xavier Roy au poste de directeur général. Il entrera en fonction le 1er juillet prochain à la suite du départ à la retraite de François Bédard qui dirigeait les destinées du Festival depuis 1991.

« Le conseil d'administration du Festival de Lanaudière se réjouit de l'arrivée de M. Roy, qui poursuivra la mission de l'organisation. Ses ambitions, ses connaissances de haut niveau ainsi que son parcours dans le monde de la culture et, particulièrement, de la musique classique mèneront assurément le Festival de Lanaudière vers de nouveaux sommets », a souligné Dr Denis Richard Roy, président du conseil d'administration.

Renaud Loranger, directeur artistique du Festival depuis 2018, est enchanté par cet nouvel arrivé : « Xavier Roy fut un candidat de premier ordre dans un concours de très haut niveau, et il sera un formidable directeur général. Il partage en tous points ma vision pour le développement de notre Festival. Je suis heureux de l'accueillir à l'orée de ce nouveau chapitre. »

À travers son cheminement professionnel, Xavier Roy a développé une compréhension réfléchie et réaliste du rôle de gestionnaire culturel ainsi qu'une vision de l'avenir des organismes dédiés à la musique classique.

Il a récemment œuvré comme directeur du marketing à l'Opéra de Montréal tout en assumant simultanément les fonctions de président et directeur général pour l'Orchestre de l'Agora. Son expérience dans la transformation numérique d'organismes culturels, notamment acquise en tant que gestionnaire en intelligence d'affaires à la Place des Arts, l'a mené à contribuer à divers conseils d'administration et comités gouvernementaux dans les dernières années. Il a également occupé les fonctions de directeur administratif du Festival international de la littérature (FIL). Avant de se tourner vers la gestion, il a été membre du groupe QW4RTZ, avec lequel il a donné des centaines de spectacles au Canada, en France et en Belgique.

Xavier Roy détient un baccalauréat en musique, Interprétation chant classique de l'Université de Montréal et une maîtrise en management des entreprises culturelles de HEC Montréal. Il termine, en 2020, un MBA à l'Université d'Oxford en Angleterre, pour lequel il a été le premier lauréat de la bourse Saïd Business School/HEC Montréal.