Alexandra Bastien, l'alter-ego de François Legault

Tout récemment, la body-painter Alexandra Bastien a réalisé une vidéo qui personnifie à s’y méprendre le premier ministre du Québec, François Legault. Depuis, elle livre des sketches de transformations de Body Painting qu’elle peint sur elle-même à chaque semaine.

Alexandra Bastien est body-painter, artiste visuelle, muraliste, entrepreneure, conférencière, enseignante, porte-parole, personnificatrice... Quel que soit son activité, elle surprend par sa démarche originale et son engagement.

Depuis le 17 mars, elle se peint 15 heures par jour et conçoit des sketches pour rendre hommage à différents artistes et politiciens.

« Alors que le 12 mars, j’apprenais que je ne ferais plus de Body Painting, de maquillage, que je n’enseignerais plus l’art thérapie auprès des personnes âgées en CHSLD ( ce que je fais depuis 6 ans), mon monde s’est écroulé. Je me voyais rester en confinement seule, sans travail pendant des semaines et des semaines…», décrit l'artiste.

« Un beau matin je me suis levée et je me suis dit que ca serait bien de remercier le premier ministre Legault pour la gestion de cette crise! », écrit-elle sur son site. Douze heures plus tard, elle était parée, grimée en son premier ministre (voir la vidéo).

Hommages à différents artistes

Originaire de Repentigny, Alexandra Bastien se passionne pour les arts visuels dès son plus jeune âge. Sa fascination pour les gens devient sa principale source d’inspiration et de créativité qu’elle exprime par le dessin, la peinture et le maquillage du corps humain. Elle est aussi enseignante en arts plastiques adaptés à la commission scolaire des Affluents, spécialisée avec la clientèle du troisième âge.

Celle qui conçoit des peintures corporelles pour touttes sortes d'événements (conventions, lancements, campagnes publicitaires) a pu rendre hommage à différents artistes sur la scène nationale et internationale, dont les plus célèbres: Céline Dion, Jean-Claude Poitras, Marie-Mai, Arnold Schwarzenegger, Mark Hamill, Snoop Dogg, les acteurs de la franchise Avengers, de Supernatural et de la trilogie du Seigneur des Agneaux. Quelque chose nous dit qu'elle ne compte pas s'arrêter là.