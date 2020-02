Douleur et gloire au Ciné-Blabla le 4 mars et 7 à 9 avec Zigue le 6 mars

Comme souvent, la formule gagnante du CRAPO de Lanaudière se déroule ainsi: un ciné-blabla et de la musique, deux formes d'art pour réchauffer les coeurs en plein hiver. Le premier portera à l'écran le film de Pedro Almodovar Douleur et gloire, avec Antonio Banderas dans le rôle principal, mercredi 4 mars. Vendredi 6 mars, la scène du CRAPO passera du 7e au 4e art avec le groupe de la région Zigue, qui présentera son dernier album de musiques traditionnelles du Québec, Hivernages .

Le mercredi 4 mars à 19h15, le Ciné-BLABLA du CRAPO présente Douleur et gloire du réalisateur espagnol Pedro Almodovar. Alors qu’il vit des jours difficiles happés par des douleurs physiques, le réalisateur Salvador Mallo apprend que la cinémathèque de Madrid a restauré l’un de ses films et qu’il sera présenté bientôt. À cette occasion, il se rend chez l’acteur principal du film, Alberto Crespo, avec qui il s’est disputé il y a 30 ans, pour lui proposer de présenter le film avec lui. Parallèlement à cette réconciliation, Salvador se remémore énormément de souvenirs d’enfance, ses premiers amours, sa mère. Tous ces souvenirs qui l’habitent avec l’écriture pour seule thérapie. L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres.

Le vendredi 6 mars, le groupe lanaudois Zigue présentera son tout dernier album, Hivernages , en formule 7 à 9. Formé de Claude Méthé (violon, voix), Dana Whittle (voix, guitare, podorythmie) et Aimé Méthé (violon, banjo), ce trio familial propose une musique débordante de créativité et d’amour pour le style qu’ils créent ensemble, inspiré principalement des racines traditionnelles du Québec. Zigue c’est un amalgame, une fusion d’éléments simples et complémentaires puisés au terroir contemporain de leur imagination.

L’entrée se fait sur contribution volontaire. Il est possible de réserver à l’avance en téléphonant au 450-886-1515. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha.

Infos et réservations au 450.886.1515 ou en ligne.