Ce soir, le prélancement de l'album de Patrick Prévost fera bouger la CRAPO

Dès les premières secondes, le ton est donné dans la chanson Sagesse de Patrick Prévost. L'auteur-compositeur-interprète entraîne son public vers l'aventure, une évasion sur un higway de sonorités envoûtantes. C'est ce à quoi il s'emploiera lors de son passage au CRAPO de Lanaudière à Saint-Jean-de-Matha, ce soir lors d'un 7 à 9, pour le pré-lancement et spectacle de son nouvel album, Feu de shed .

Fuir la ville à la quête de l'air marin, d'un hamac pour se laisser bercer au rythme du ressac. L'invitation est alléchante. Patrick Prévost et son complice, le guitariste Daniel Lacoste, proposent une ambiance flower power avec quelques brises subtiles de rubans et de lampes. Sagesse, est le premier extrait du deuxième album à paraître de l'artiste, Feu de shed .

La chanson, qui traînait dans un fond de tiroir de l’artiste, s’est rapidement retrouvée entre les mains et le flair du réalisateur Daniel Lacoste. Ce dernier a collaboré avec quelques figures dominantes dans l'industrie de la musique comme Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants. À cette équipe se sont greffés Marc-André Larocque à la batterie (Philippe Brach, Louis-Jean Cormier, Richard Desjardins), Alexandre Dumas à la basse (Robert Charlebois, Dumas), Vincent Rehel à l'orgue (Diane Tell, Stefie Shock), Paul Picard aux percussions (Céline Dion, Isabelle Boulay, Luc de La Rochellière), Cathy Sunderland aux chœurs (Charlebois, Brigitte Boisjoli, Émile Proulx-Cloutier) et Daniel Lacoste aux guitares acoustique et électrique, mandoline ainsi qu'au lap steel.

Inspiré par des artistes tels que Dylan, Brassens, Cohen, Desjardins et Leloup, Patrick Prévost s'est fait connaître en 2003 avec son premier album Tout nu dans ton lit . Il a notamment participé à plusieurs événements dont le Festival de Saint-Ambroise, Chanson en fête, le Coup de coeur francophone et la série Découvertes du studio-théâtre de la Place des Arts.

Informations & Réservation au (450) 886-1515 ou à l'adresse courriel suivante : [email protected]