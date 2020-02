Elephant Stone présentera son 6e album à Lavaltrie le 27 février

Cela fait aujourd'hui une dizaine d'années que l'on est bercé par la musique d'Elephant Stone, avec cinq albums a son actif, le band s'apprête aujourd'hui à en sortir un sixième : Hollow (Fuzz Club Records), un album qui regroupe 12 morceaux.



« Nous avons hâte de nous sentir moins vides, à l’intérieur de notre monde creux ». Ainsi commence "Hollow World", la piste de départ du sixième album d’Elephant Stone. Cette chanson pop psychédélique remplie d’humanité, de tristesse et de beauté supplie l’auditeur : « Que veulent-ils dire par tous ces mots vides? ». Une question que beaucoup posent à la société et à son inaction face à la lutte contre le changement climatique. "Hollow World" est un avertissement pour nous tous : c’est maintenant, et non demain, qu’il faut changer les choses.

Ce nouvel opus arrive après leur LP Ship Of Fools, sorti sur le label Burger Records en 2016, et un certain nombre de projets parallèles et de collaborations récentes, comme le projet Acid House Ragas, ainsi que le nouveau groupe MIEN avec les membres de The Horrors et The Black Angels. Rishi Dhir, chanteur et sitariste du band a joué avec des artistes de renommée comme The Brian Jonestown Massacre et Beck.



Après une tournée américaine en novembre, le groupe vient juste de partir pour une tournée européenne d'une quinzaine de dates et s'en suivra une tournée nord-américaine et québécoise.