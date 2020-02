Le Cégep à Joliette accueille le Tournoi d’improvisation de la Chasse-Galerie

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette sera l’hôte de la troisième édition du Tournoi d’improvisation de la Chasse-Galerie. La population est invitée à assister gratuitement à cet événement, qui aura lieu du 21 au 23 février prochains. Au total, ce sont 10 équipes collégiales de partout au Québec qui s’affronteront dans des joutes d’improvisation hautes en couleur.

L’horaire complet du tournoi est disponible sur la page Facebook de l’événement. La finale aura lieu le dimanche 23 février à 13 h 30 à la salle Calimarose du Cégep à Joliette.

« Nous sommes vraiment très heureux d’accueillir près de 100 participants et participantes à ce tournoi et d’ainsi offrir à la population et à la communauté collégiale une fin de semaine inoubliable », mentionne avec enthousiasme Roxane Potvin, technicienne d’intervention en loisir au Cégep à Joliette.