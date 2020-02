Il est temps de s’inscrire à la 52e édition du Festival international de la chanson de Granby

Artistes de la chanson de toute la francophonie canadienne, la période d’inscription de la 52e édition du Festival international de la chanson de Granby (FICG), qui se tiendra cette année du 10 au 29 août 2020, est commencée.

Rappelons qu’au fil des dernières décennies, le FICG a révélé de très nombreux artistes parmi les plus appréciés du public québécois. Pensons seulement à Jean Leloup, Isabelle Boulay, Dédé Fortin, PatriceMichaud, Klô Pelgag, Safia Nolin, Émile Bilodeau ou encore Phillippe Brach.

L’équipe du Festival est heureuse d’annoncer un partenariat avec Hydro-Québec qui reconnait l’apport des artistes de la chanson francophone en devenant présentateur du Grand Concours Hydro-Québec.

Il est maintenant temps de s’inscrire pour tous les artistes souhaitant s’illustrer à leur tour en participant au Grand Concours Hydro-Québec, à Jamais Trop Tôt ou aux Vitrines musicales. L’appel d’inscriptions se déroule jusqu’au 1er avril à 16 h. Tous les détails sont disponibles sur le site du Festival au ficg.qc.ca.

Pour les artistes de la relève de 18 ans et plus Le Grand Concours Hydro-Québec est un tremplin incontournable pour les interprètes, les auteurs-compositeurs-interprètes et les groupes de la relève. En plus de se partager plus de 100000$ en prix, les 24 participants profiteront de deux semaines de formation intensive. Encadrés de professionnels chevronnés, les candidats peaufineront leur performance scénique et amélioreront leur compréhension de l’industrie du disque et du spectacle. Le lauréat ou la lauréate du Grand Concours Hydro-Québec se verra remettre un fonds d’aide au développement de 25000$.

Tournée européenne, prestations rémunérées, pistage radio, services d’avocat et captation vidéo ne sont que quelques exemples des nombreux prix qui seront partagés entre les participants. Les quatre demi-finales auront lieu au Palace de Granby les 18, 19, 20 et 21 août, alors que la Grande Finale s’y tiendra le mercredi 26 août 2020. Michel Robichaud, le lauréat de la 46e édition, assurera l’animation de ces cinq soirées. L’équipe artistique et les musiciens maison seront de retour avec André Papanicolaou à la direction musicale et Robert Bellefeuille à la direction artistique et à la mise en scène.

Jamais Trop Tôt

Pour les jeunes artistes de 14 à 17 ans Jamais Trop Tôt célèbre cette année son 10e anniversaire. En collaboration avec le Réseau national des Galas de la chanson, ce projet unique pancanadien par et pour les artistes de 14 à 17 ans se déroule en plusieurs étapes. De l’écriture de paroles de chansons par des élèves du 2e cycle du secondaire, 24 textes sont sélectionnés parmi plus de 1 000 reçus et sont mis en musique par d’anciens participants du Grand Concours (ex. Karim Ouellet, Caroline Savoie, etc.).

Les 24 jeunes interprètes sont par la suite sélectionnés pour une formation afin de créer le spectacle présenté pour un soir seulement à l’occasion du Festival. Les jeunes auteurs peuvent déposer leur texte jusqu’au 31 mars. Les inscriptions sont maintenant ouvertes afin de trouver les interprètes qui auront la chance de créer ce spectacle.

Les candidats retenus passeront cinq jours en compagnie d’Andréanne A. Malette (directrice artistique et metteure en scène), de Charles Robert (directeur musical) et d’Isabelle Côté (mentore vocale). Le spectacle sera présenté au Palace de Granby le 24 août 2020, à 19 h 30. Tous les détails sont disponibles sur le site de Jamais Trop Tôt au jamaistroptot.ca.

Les Vitrines musicales

Les Vitrines musicales du FICG sont devenues au fil des ans un lieu de rencontre incontournable pour les artistes et les professionnels de l’industrie de la chanson francophone. Avec la présence d’une trentaine de diffuseurs européens, le prix Lynda Lemay / Tournée Granby-Europe et les divers partenariats avec des organismes outre-mer, le FICG ne cesse d’accroître les occasions de rayonnement pour les artistes d’ici.

De plus, la venue de près de 200 professionnels accrédités offre une visibilité exceptionnelle auprès de l’industrie canadienne, notamment les différents réseaux de diffusion.

Les intéressés ont également jusqu’au 1er avril prochain, à 16 h, pour soumettre leur dossier.