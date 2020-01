Saint-Charles-de-Borromée : appel de projets pour l'exposition estivale aux jardins

Pour la première fois depuis l’existence des expositions de l’été propulsées par le Service des loisirs à la Maison Antoine-Lacombe, la Ville de Saint-Charles-Borromée lance un appel de dossiers et offre la chance aux artistes le privilège d’être mis au-devant de la scène lors de la programmation estivale 2020, soit du 6 juillet au 7 septembre prochain.

L’appel de projets s’adresse aux artistes professionnels, aux collectifs d’artistes et aux firmes de scénographie/muséologie/design/etc. qui utilisent comme moyen d’expression tout ce qui touche au domaine des arts visuels, de la sculpture, des métiers d’arts, du land art ou de la scénographie.

L'interaction au coeur de la démarche

Avec cette 3e exposition estivale dans les jardins, le Service des loisirs poursuit comme objectifs de favoriser l’interaction entre les créateurs, les œuvres et les citoyens, d’offrir un cadre de création unique pour les intervenants et notamment de mettre en valeur le site d’une façon ludique et créative. Divers lieux d’exposition sont possibles dans les pelouses, dans les parterres ou dans les fontaines et bassins des jardins anglais ou français.

« C’est un lieu d’exposition à ciel ouvert riche en histoire et en patrimoine, un endroit unique de découverte, de médiation et de rencontre. C’est aussi un site exceptionnel et un joyau touristique, où l’art visuel interpelle l’art horticole et vice-versa. Avec cette nouvelle exposition, le Service des loisirs entend faire des interventions de médiation culturelle en lien avec l’œuvre retenue. Nous allons faire participer la communauté à la réflexion sur l’espace public et approfondir l’expérience au regard de la démarche artistique », explique Pascal Tremblay, directeur des loisirs.

Critères d’admissibilité

Les artistes professionnels, semi-professionnels et les amateurs d’art intéressés doivent soumettre un dossier complet respectant les critères suivants :

Impact visuel : être en adéquation avec les espaces, soit le caractère naturel et esthétique du site;

Originalité et créativité du projet;

Intérêt de la démarche de médiation culturelle;

Une flexibilité quant à la disposition des pièces entres elles sans perdre le sens et la nature de l’oeuvre (pour une oeuvre comprenant plusieurs pièces);

Une emprise minimale au sol;

Système d’accrochage adapté pour les œuvres suspendues (sans vis et clou, ne doit pas infliger des blessures aux arbres);

Sécurité et faisabilité;

Présentation du projet;

Disponibilité pour les rencontres de préparation et pour le montage.

Dépôt du dossier visuel



Le dossier de candidature doit être retourné avant le 28 février 2020 à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Charles-Borromée

À l’attention de Kim Pelletier

370, rue de la Visitation

Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 4P3

ou par courriel : [email protected]

Toutes les informations sont disponibles dans la section des « Événements à venir » sur le site Internet municipal vivrescb.com. La décision du jury sera connue le 13 mars prochain.