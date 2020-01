Les Muséniaux: les jeunes et le numérique dans l'art

Le Musée d’art de Joliette et ses partenaires ont annoncé l’arrivée du premier événement du projet numérique, Les muséniaux, qui se déroulera le vendredi 31 janvier au Centre d’art Diane-Dufresne à Repentigny. Ce projet créera un dialogue dynamique entre les institutions culturelles et les jeunes lanaudois de 18 à 35 ans.

Les muséniaux prend la forme d’une vaste enquête à travers la région de Lanaudière. Six lieux culturels ouvriront leurs portes aux jeunes d’ici pour leur demander de se prononcer sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le milieu culturel. De janvier à mai 2020, c’est donc une centaine de jeunes de 18 à 35 ans qui se réuniront au Centre d’art Diane-Dufresne, à Art partage, à la Maison Louis-Cyr, au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, au Café culturel de la Chasse-galerie et au Musée d’art de Joliette.

Sprint créatif

À chaque rencontre, ces jeunes seront amenés à participer à un sprint créatif afin de réimaginer la manière de communiquer des institutions culturelles. Quelle solution innovante proposeront-ils? Le but est de concevoir ensemble une solution numérique qui n’existe pas encore.

Un comité scientifique de haut niveau a été rassemblé afin d’accompagner le partenaire technologique du Musée d'art de Joliette, Blanko, dans la conception de la solution numérique finale à réaliser.

Ce comité est composé de Nathalie Casemajor, de l’Institut national de la recherche scientifique, Maryse Paquin, professeure titulaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Emmanuel Château-Dutier, professeur adjoint, à l’Université de Montréal, Raphaëlle Huysmans, vice-présidente et productrice exécutive d’Urbania et de René Barsalo, chercheur associé d’Inédi. Les muséniaux a été mis sur pied par le Musée d’art de Joliette. Ce projet est soutenu par le gouvernement du Québec, le Conseil des arts du Canada, Tourisme Lanaudière et Culture pour tous.

Les dates des prochains sprints auxquels les jeunes sont invités à s’inscrire dès maintenant sont les suivantes :