Au Crapo, "Kuessipan" au Ciné-Blabla et un 7 à 9 Clin d’oeil à Cabrel

Le Ciné-blabla du CRAPO débute sa saison d’hiver avec la projection du film québécois "Kuessipan" de la réalisatrice Myriam Verreault, le mercredi 29 janvier à 19h15. Cette session sera suivie dans la semaine d'un 7 à 9 en hommage à Cabrel.

Le mercredi 29 janvier, le ciné-blabla diffuse le travail de la cinéaste Myriam Verreault, "Kuessipan". Mikuan et Shaniss sont deux adolescentes inséparables qui ont grandi dans des milieux différents d’une communauté innue près de Sept-Îles. À l’aube de leurs 17 ans, leur amitié sera mise à rude épreuve. Mikuan s’amourache d’un Blanc, rêvant de sortir de la réserve devenue trop étroite pour découvrir le monde et étudier à Québec. De son côté, Shaniss se plaît sur son territoire, élevant son enfant en compagnie d’un conjoint irresponsable.

Malgré les hauts et les bas du quotidien, elles tenteront de demeurer unies, ce qui ne sera pas toujours évident. L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres.

Le vendredi 31 janvier, le CRAPO présente un 7 à 9 Clin d’oeil à Cabrel. De la poésie, du divertissement, de l’originalité, voilà le formidable « Clin d’œil à Francis Cabrel » que vous proposent le guitariste et chanteur Jean-Claude Béliveau et le multi-instrumentiste Jean-Jacques Bourdeau. Ces deux musiciens complices parcourent le Québec depuis plus de six ans en interprétant avec passion les plus belles mélodies du chanteur français.

L’entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver à l’avance en téléphonant au 450-886-1515. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515.