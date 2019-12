Une exposition Playmobil en appelle aux coeur d'enfants à Notre-Dame-des-Prairies

Les petits personnages qui ont illuminé les matins de Noël de millions d'enfants à travers le monde reviennent à Notre-Dame-des-Prairies sous forme d'exposition. Actuellement, jusqu'au 21 décembre, il est possible de les découvrir sur contribution volontaire, au centre des arts et des loisirs Alain-Larue.

Cette exposition Playmobil fera faire un voyage imaginaire à quiconque viendra l'observer. L'installation en appelle également aux coeurs d'enfants de chacun de ses visiteurs.

De la vie de château à la vie romaine

Elle regroupera une dizaine de thèmes et permettra aux jeunes d’aménager eux-mêmes certains espaces. Les thèmes sont axés autour de la vie de château, du Far west américain, de Rome et son colisée, de l’Égypte des pyramides, des animaux du monde, du pays des fées et des dragons, des trains et transports, du garage et du chantier.

Aux présentations fixes s’ajouteront divers objets se rapportant aux thèmes: une dague romaine, des poteries amérindiennes, des vidéos, etc. Il y aura aussi des photos, des jeux, des livres et des dessins à colorier.



Finalement, un concours, commandité par l’Entrejeux, permettra à trois gagnants de profiter d’ensembles Playmobil dragons. À bon entendeur...

Un vernissage est organisé le jeudi 18 décembre à 17h au Centre Alain-Larue. Les enfants sont les bienvenus.