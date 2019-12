La Chorale Trad du CRAPO en spectacle

Le jeudi 12 décembre à 19h30 au CRAPO (Centre régional d'animation du patrimoine oral), la Chorale Trad présentera son spectacle de fin de session.

Depuis l’automne 2016, le CRAPO a mis sur pieds La Chorale Trad, sous la direction de Véronique Plasse.

Cet ensemble vocal unique en son genre interprète des chansons traditionnelles québécoises avec un souci de mettre en valeur le répertoire issu de Lanaudière. Pour entendre le fruit de leur travail, il est possible de se procurer des billets en téléphonant au 450-886-1515. Le Centre est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, à Saint-Jean-de-Matha. Plus d'infos et réservations au 450.886.1515 ou sur le site internet.