Le blues et la folk en spectacle au CRAPO cette semaine

Cette fin de semaine, le CRAPO (Centre régional d'animation du patrimoine oral) propose un 7 à 9 folk vendredi 6 décembre et un spectacle de bluegrass du groupe Veranda samedi 7 décembre.

Le vendredi 6 décembre, le CRAPO présente un 7 à 9 avec le groupe lanaudois Greenwoods & The Grass en formule trio acoustique. Dominic DeGrasse, Sébastien Boisvert et Annie Martin partagent harmonies vocales, guitares et harmonica et revisitent les chansons du répertoire southern-rock, folk et blues.

Le samedi 7 décembre, le groupe Veranda est en spectacle à compter de 20h. Veranda est la rencontre entre Catherine-Audrey Lachapelle (comédienne dans District 31 et auteure-compositrice-interprète) et Léandre Joly-Pelletier (musicien virtuose et auteur-compositeur-interprète).

Veranda propose un parfait mélange d’influences, accordant habilement country, folk et bluegrass. Le duo navigue à merveille entre la simplicité du vieux country et la virtuosité du bluegrass, et offre des mélodies riches rehaussées par un travail harmonique raffiné.

L’entrée est à contribution volontaire et il est possible de réserver au 450-886-1515. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515. Davantage d'informations sont disponibles en ligne.