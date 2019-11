Le CRAPO reçoit l'humoriste Nabila Ben Youssef le 30 novembre

L’humoriste Nabila Ben Youssef sera en spectacle au CRAPO le samedi 30 novembre à 20h. Suite à une expérience de plusieurs spectacles en France, l'artiste revient au Québec plus assumée et plus affirmée que jamais.

Après avoir pris du recul, elle choisit de passer en revue les reflets de ses 25 ans de vie dans son pays d’adoption, dans la douceur et le rire. En apportant un autre regard sur sa culture d’origine, celle d’une culture portée par le cœur. Elle jongle amoureusement entre son enfance passée dans un pays arabo-musulman et sa vie de femme libre au Québec.

Et elle y va jusqu’au bout sans aucun tabou. Sans concessions, ni exagérations, mais une critique incisive toute pensée pour faire avancer. Son autodérision sucrée au sirop d’érable du Québec, salée aux fromages de France et parfumée au jasmin de Tunisie révèle un humour libérateur et un bon remède pour vaincre la peur !

Il est possible de se procurer des billets à l’avance en téléphonant au 450-886-1515 ou sur le site internet du CRAPO.