Le CRAPO dévoile sa programmation de la semaine du 18 novembre

Le CRAPO (centre régional d'animation du patrimoine oral) de Lanaudière dévoile sa programmation hebdomadaire. Au menu: un 7 à 9 avec le Trio Jonathan Turgeon le vendredi 22 novembre, un spectacle de Sophie et Fiachra + André Marchand le samedi 23 novembre et le vernissage de Michel Latendresse le dimanche 24 novembre. En somme, une semaine chargée!

Le jazz du Trio Jonathan Turgeon, le 22 novembre

Le vendredi 22 novembre, le CRAPO propose un 7 à 9 tout en jazz avec le Trio Jonathan Turgeon. Gagnant du prix Étoiles Stingray FIJM 2018, le trio joue un jazz moderne qui groove et respire, marqué par des influences rock et classique. Laissant une place centrale à la créativité des musiciens, il donne vie à une musique singulière où l’écriture et l’improvisation se confondent.

Paru en 2017, leur 2e album Les rêves errants a été nominé comme "Album jazz de l’année" aux Prix Opus et au GAMIQ. L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance au 450-886-1515.

Un spectacle de musique traditionnelle mêlant Québec et Irlande, le 23 novembre

Le samedi 23 novembre à 20h, c’est la rencontre du Québec et de l’Irlande avec le spectacle de Sophie et Fiachra qui seront accompagnés d’André Marchand, guitariste fondateur de la Bottine souriante et membre des Charbonniers de l’enfer. Ils viennent présenter leur tout dernier album Portraits , nominé au dernier gala de l’Adisq dans la catégorie "Album de musique traditionnelle". Il est possible de se procurer des billets à l’avance en téléphonant au CRAPO, au 450-886-1515.

Le vernissage de l'exposition nature du lanaudois Michel Latendresse, le 24 novembre

Le dimanche 24 novembre, de 14h à 16h, aura lieu le vernissage de la nouvelle exposition de l’artiste lanaudois Michel Latendresse. Homme indompté des forêts et des lacs, il aime et glorifie la nature qui vibre au sein de ses multiples créations.

En 2009, un accident cérébro-vasculaire l’oblige au confinement, à une redéfinition identitaire. Quelques années plus tard, animé par son désir de créer et porté par sa persévérance, il réussi à transmettre à nouveau son art, mais cette fois, de la main gauche. Avec de l’encre de Chine, des crayons de bois et ses techniques bien à lui, il reproduit cette nature grandiose et sauvage qu’il a si souvent côtoyée et qui l’habite toujours.

Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515 ou sur le site internet.